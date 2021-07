Anelka scrive a Mbappé: "Se vuoi il Pallone d'Oro, lascia Parigi e vai in Spagna o Inghilterra"

"Se vuoi essere uno dei migliori, ripeti ciò che hai fatto a Parigi nel Chelsea, nel Manchester United, nell'Arsenal, nel Manchester City, nel Liverpool, nel Real Madrid o nel Barcellona". Una settimana dopo il rigore sbagliato contro la Svizzera, l'ex attaccante francese Nicolas Anelka ha pubblicato una lettera su The Athletic indirizzata a Kylian Mbappé, consigliandogli di lasciare quanto prima il PSG: "Caro Kylian - scrive l'ex Juventus - i gol sono la medicina per curare una ferita di rigore. Se vuoi premi e riconoscimenti migliori, però, devi lasciare il Paris Saint-Germain. Se intendi vincere il Pallone d'Oro, dovrai andartene un giorno e competere per essere il migliore in assoluto. Oggi ti senti solo dopo quell'errore, l'unica cosa che puoi fare è lavorare e lavorare di nuovo iniziando a dimenticare. Al PSG hai fatto benissimo, ma solo in Francia, e i migliori giocatori del mondo si trovano in Inghilterra e in Spagna", le parole di Anelka per il suo giovane connazionale.