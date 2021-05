Ansia Real Madrid, Varane esce all'intervallo per un problema fisico: Chelsea a rischio

Cresce l'ansia in casa Real Madrid per quello che sarebbe l'ennesimo infortunio di una stagione sfortunatissima. Nel corso della partita della sera contro l'Osasuna, Raphael Varane è uscito all'intervallo dopo aver accusato un problema fisico alla coscia sinistra. Al suo posto è entrato Nacho, che ha aiutato la difesa a mantenere la porta inviolata nel 2-0 dei merengue. Come riporta El Mundo Deportivo, il centrale francese potrebbe aver sofferto un infortunio muscolare che metterebbe a serio rischio la sua presenza per il ritorno della semifinale di Champions League contro il Chelsea di mercoledì.