Approvato il passaggio dalla FA alla DFB. Musiala ora è tedesco e Low può convocarlo

Non ci sono più ostacoli per Jamal Musiala, che ora potrà ricevere la convocazione di Joachim Löw e diventare "tedesco" a tutti gli effetti. La FIFA, infatti, ha approvato il passaggio immediato del 18enne talento del Bayern Monaco dalla FA inglese alla DFB. Un atto formale assolutamente necessario, perché Musiala aveva già disputato alcune partite con la nazionale inglese Under-21. L'attaccante aveva comunicato la sua decisione qualche settimana fa, dopo aver parlato col CT della Germania. Il ragazzo sarà nella lista dei convocati per le sfide di qualificazioni ai Mondiali in programma a fine marzo: la Germania affronterà Islanda, Romania e Macedonia del Nord.