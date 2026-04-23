Ufficiale Arabia Saudita, scelto il nuovo ct: sarà Donis a guidare la Nazionale negli Stati Uniti

La Federcalcio saudita ha ufficializzato oggi, giovedì 23 aprile, l'ingaggio di Georgios Donis come nuovo commissario tecnico della Nazionale maggiore. L'allenatore greco ha firmato un contratto fino a luglio 2027, prendendo il posto del francese Hervé Renard dopo la risoluzione consensuale del rapporto con quest'ultimo.

"Donis vanta una solida carriera internazionale con club prestigiosi come AEK Atene e PAOK, ma è soprattutto la sua profonda conoscenza del calcio locale a renderlo il profilo ideale: ha infatti allenato a lungo nella Saudi Pro League alla guida di Al-Hilal, Al-Wehda, Al-Fateh e, più recentemente, dell'Al-Khaleej. Nel suo palmarès spiccano numerosi titoli, tra cui un campionato cipriota e diverse coppe nazionali in Arabia Saudita (Coppa del Re, Coppa della Corona e Supercoppa).

Il tecnico greco è chiamato a un compito immediato e cruciale: dirigere la quarta e ultima fase del programma di preparazione per i Mondiali 2026 in Nord America. Prima della partenza per l'ultimo ritiro negli Stati Uniti, la Federazione terrà una conferenza stampa a Riad per presentare ufficialmente il nuovo staff tecnico e illustrare i dettagli della spedizione mondiale", si legge sul sito ufficiale.