Argentina-Colombia 1-1 (3-2 d.c.r.), le pagelle: Martinez decisivo, Messi solito protagonista

ARGENTINA-COLOMBIA 1-1 (3-2 d.t.r.)

Marcatori: 8' Martínez, 62' Diaz

ARGENTINA

Martinez 8 - Non ha colpe sul gol. Eroico ai rigori dove para ben tre penalty.

Molina 5 - Va a fasi alterne e soffre parecchio. Non rientra nella ripresa. (dal 46' Montiel 5,5 - Anche lui come il compagno non è fulmine di guerra questa sera. ).

Pezzella 5,5 - Si fa bruciare da Diaz sul gol. Per il resto partita discreta.

Otamendi 6 - Tiene bene contro Zapata senza soffrire mai troppo.

Tagliafico 5,5 - Soffre un po' e in avanti lo si vede con il contagocce.

De Paul 5,5 -Oggi un po' sottotono. Non gioca una grande partita e calcia alle stelle uno dei rigori.

Rodriguez 6 - Più utile che bello. Lavoro sporco fatto bene.

Lo Celso 6 - Mezzo punto in più per una gran palla per Messi da cui nasce poi il gol di Lautaro Martinez. Per il resto prestazione abbastanza anonima. (dal 57' Paredes 6 - Entra nervosissimo in partita. Si riscatta segnando uno dei rigori)

Messi 7 - Continua a non segnare alla Colombia in Copa America ma che importa? Assist per Lautaro, un palo colpito e rigore perfetto nella lotteria finale. Adesso vedremo se la finale sarà ancora stregata per il 10.

Lautaro Martinez 6 - Pronti, via e trova il gol. Nella ripresa si divora un gol praticamente fatto ma è freddissimo nella lotteria dei rigori e realizza il suo con un gran destro.

Gonzalez 6 - Ospina gli nega un gol con una gran parata. Per il resto partita buona e di grande voglia (dal 67' Di Maria 6 - Entra e accende la partita anche stavolta. Come mai non gioca titolare?)

COLOMBIA

Ospina 6 - Partita precisa e senza errori. Nella lotteria dei rigori non ne para neanche uno.

Munoz 6 - Forse un po' falloso ma dove non arriva con la tecnica ci arriva con il carattere.

Mina 5,5 - Buona partita su Lautaro, fatica come chiunque contro Messi. Si fa parare il rigore da Martinez dopo essersi fatto innervosire.

Sanchez 5,5 - Sbaglia il rigore nella serie finale. Unico neo di una partita sufficiente.

Tesilio 5 - Spento e spesso a disagio. Non rientra nella ripresa. (dal 46' Fabra 5 - Entra e prende a calci Messi. La sua partita è tutta qui)

Cuadrado 6,5 - Quando accelera fa sempre paura. Partita di sostanza e qualità. Unico insieme a Borja a segnare il rigore.

Cuellar 5 - Soffre senza trovare mai contromisure al centrocampo avversario (dal 46' Cardona 6 - Entra lui e la Colombia si sveglia. Con il suo errore dal dischetto l'Argentina vola in finale)

Barrios 6 - Moto perpetuo. Qualche fallo di troppo ma sempre ottimo filtro in mezzo al campo.

Diaz 7 - Il migliore dei suoi. Un gol, un altro sfiorato e tanta corsa e qualità.

Zapata 5,5 - Si danna e ci prova ma senza riuscirci. Perde spesso la pazienza perché non gli riesce la giocata.(dal 61' Borja 6 - Buono il suo ingresso. Segna anche il rigore nella serie).

Borrè 4,5 - Lo si vede solo al momento dell'inno. Fantasma (dal 46' Chara Lerma 6 - Ci prova e si impegna. Buon impatto)