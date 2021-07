Argentina-Ecuador 3-0, le pagelle: Messi segna e sforna assist, in gol anche Lautaro Martinez

ARGENTINA-ECUADOR 3-0

Marcatori: 40' de Paul R., 85' Martínez L., 93' Messi L.

ARGENTINA

Martinez 6 - Non corre tanti rischi e risponde sempre presente quando viene chiamato in causa.

Molina 6 - Va a fasi alterne. Meglio quando spinge che quando difende.

Pezzella 6 - Fa buona guardia contro un sempre vivo Valencia.

Otamendi 6 - Nervoso e a volte pasticcione. Partita comunque positiva.

Acuna 5,5 - Parte bene ma è un fuoco di paglia. Non un fulmine di guerra sulla corsia.

De Paul 6,5 - Va a strappi e quando accelera fa male. Trova il suo primo gol con la nazionale argentina in una partita davvero importante.

Paredes 6 - Compitino e poco più. Non dà grande fantasia ne tantomeno ritmo alla manovra albiceleste. (dal 71' Di Maria 6 . Entra con voglia recuperando il pallone del 2-0 e guadagnandosi il fallo da cui scaturisce la punizione del 3-0)

Lo Celso 5,5 - Commette e subisce falli. La sua partita è racchiusa tutta in questa frase. Per la qualità rivolgersi altrove. (dal 71' Rodriguez s.v.)

Messi 7 - Non c'è azione dove non tocchi la palla. Trova l'assist per De Paul e nel finale anche per Lautaro, anche si divora un gol a tu per tu con il portiere calciando sul palo. Si rifà nel finale segnando il 3-0 direttamente su calcio di punizione.

Lautaro Martinez 6 - Non parte male ma si spegne troppo presto. Lontano parente del giocatore importante ammirato con la maglia dell'Inter. Si rifà nel finale segnando il 2-0 dopo una partita tutt'altro che esaltante. (dal 94' Aguero s.v.)

Gonzalez 6 - Alterna grandi cose a errori ingenui. Comunque pericoloso quando accelera. La Fiorentina già gongola. (dall'84' Tagliafico s.v.)

ECUADOR

Galindez 5,5 - Alterna grandi parate a uscite a vuoto. Mettendo a bilancio le due cose, oggi più errori che interventi decisivi.

Preciado 6 - Ci prova e spinge con costanza. Un paio di cross davvero belli e pericolosi non sfruttati. (dall'83' Campana s.v.)

Arboleda 6 - L'avversario è di quelli proibitivi ma lui se la cava discretamente. Grande tenacia.

Hincapie 4,5 - Da un suo errore arriva il 2-0 che chiude la partita. Nel finale completa l'opera stendendo Di Maria, facendosi espellere e regalando una punizione che Messi trasforma come se fosse un rigore.

Estupinan 6 - Viene graziato diverse volte dal secondo giallo. Gioca comunque una buona partita.

Gruezo 5 - Reduce dal Covid viene schierato dal 1' ma si vede che non è al top della firma. Alfaro non gli concede minuti nella ripresa. (dal 46' Estrada 5 - Impalpabile come il compagno di cui prende il posto)

Mendez 6 - SI danna l'anima, a volte anche con interventi sopra le righe. Uno degli ultimi ad arrendersi.

Franco 5 - Vaga per il campo e non arriva mai puntuale alle deviazioni decisiva. (dal 72' Caicedo s.v.)

Palacios 5,5 - Si accende solo nel finale di tempo con un bel cross per la testa di Valencia. Non basta per evitare il cambio nell'ìntervallo(dal 46' Plata 6,5 - Entra e cambia la partita dando nuova verve all'attacco dell'Ecuador. Più volte vicino al gol)

Mena 5,5 - Mena di nome e di fatto. Qualità poca, falli parecchi. Nella ripresa gioca una buona partita, almeno finché reggono le gambe.

E. Valencia 6 - Gli manca solo il gol. Ci prova in tutti i modi ma non inquadra il bersaglio grosso.