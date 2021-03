Argentina, l'albiceleste in Giappone onora Maradona con una maglietta dedicata

vedi letture

Momento emozionante in Giappone per l'amichevole fra la selezione nipponica e l'Argentina Under 23. I giocatori dell'albiceleste si sono presentati con una maglia dedicata a Diego Armando Maradona, a quattro mesi dalla morte: tutti con il numero 10 e la scritta "1960-∞. Eternamente. #graciasdiego". Proprio il volto del Diez appare in sfondo sul numero.