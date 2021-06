Argentina, sono 26 i pre-convocati per le Olimpiadi di Tokyo: presente anche Gaich

vedi letture

Fernando Batista ha diramato la lista dei pre-convocati per la nazionale olimpica argentina per Tokyo 2020, in programma dal 22 luglio al 7 agosto. 26 nomi, che diventeranno alla fine 18 prima di volare in Giappone:

PORTIERI: Joaquin Blazquez (Talleres), Lautaro Morales (Lanus), Jeremias Ledesma (Cadice)

DIFENSORI: Hernan De La Fuente (Velez), Marcelo Herrera (San Lorenzo), Nehuen Perez (Granada), Leone Mosevich (FC Vizela), Facundo Medina (Lens), Nazareno Colombo (Estudiantes de la Plata), Francisco Ortega (Velez), Claudio Bravo (Portland Timbers)

CENTROCAMPISTI: Nicolas Capaldo (Boca Juniors), Fausto Vera (Argentinos Juniors), Santiago Colombatto (Club Leon), Tomas Belmonte (Lanus), Martin Payero (Banfield), Lucas Robertone (UD Almeria), Fernando Valenzuela (Famalicao), Pedro De la Vega (Lanus), Alexis Mac Allister (Brighton), Thiago Almada (Velez), Agustin Urzi (Banfield)

ATTACCANTI: Esequiel Barco (Atlanta United), Adolfo Gaich (Benevento), Ezequiel Ponce (Spartak Mosca), Lucas Alario (Bayer Leverkusen)