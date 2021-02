Arsenal, Arteta: "Bella reazione dopo la svantaggio, in questa fase serve l'aiuto di tutti"

Le parole di Arteta dopo Leicester-Arsenal 1-3.

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha commentato così l’1-3 sul campo del Leicester: “Sono molto soddisfatto della personalità messa in campo dalla squadra, che ha reagito dopo lo svantaggio arrivato nei primi minuti. Sul gol abbiamo concesso spazio al Leicester che si esalta in quelle situazioni, ma poi abbiamo reagito in modo positivo creando tante occasioni e segnando tre gol. Sto ruotando molto i giocatori, perché in questo momento c’è bisogno di tutti e perché voglio prestazioni come quella di oggi indipendentemente da chi scende in campo. I giocatori esperti sono importanti, per guidare i giovani e per dare loro i consigli giusto per esprimere al meglio il loro talento. Ora abbiamo una settimana di tempo, importante per recuperare qualche giocatore e per preparare la prossima partita con l’obiettivo di vincerla”.