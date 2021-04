Arsenal-Everton 0-1, le pagelle: Leno, papera determinante. Esemplare Coleman

Arsenal-Everton 0-1

Marcatori: 76' aut. Leno.

ARSENAL

Leno 5 - Un goffo intervento su un cross apparentemente innocuo di Richarlison costa la sconfitta alla sua squadra. Una papera che mette in ombra la bella parata del primo tempo su un tiro sempre dell'esterno brasiliano.

Chambers 6 - Sin dai primi minuti dà manforte alla catena di destra dei Gunners con numerose sovrapposizioni. Volitivo. (Dall'82' Willian s.v.).

Holding 6.5 - Dà sicurezza al reparto difensivo con una condotta attenta e priva di sbavature. Si fa trovare sempre al posto giusto nel momento giusto.

Mari 6 - In un paio di occasioni si fa sorprendere dagli uomini offensivi di Ancelotti, ma in definita regge bene il confronto.

Xhaka 6 - Prestazione guardinga per lo svizzero, che nel ruolo propriamente non suo di terzino preferisce andare sul sicuro con giocate semplici con margine di errore minimo.

Thomas 5.5 - Qualche incertezza tecnica e un tempismo spesso poco azzeccato nei contrasti: serata non entusiasmante per il centrocampista ghanese.

Ceballos 6.5 - Tra i due mediani è quello che si prende la briga di azzardare la verticalizzazione e sostenere la manovra. Smista bene il gioco e sollecita anche Pickford con una conclusione da fuori area.

Pépé 5.5 - Semplicemente troppo poco. I giocatori dell'Everton spesso lo raddoppiano e lui non riesce praticamente a sprigionare la sua velocità e a far saltare il banco nell'area di rigore delle Toffees. (Dal 74' Ødegaard s.v.).

Smith Rowe 5 - Le linee strette dell'Everton soffocano il suo raggio d'azione: fatica ad allacciare il gioco e imbeccare gli attaccanti. Con il trascorrere dei minuti, scompare totalmente dal campo.

Saka 5.5 - La sua partita vive un'evidente parabola discendente: ad inizio match è uno dei più intraprendenti tra i ragazzi di Arteta, poi la sua vena creativa scema inesorabilmente.

Nketiah 5.5 - Arretra il suo baricentro nel tentativo di liberarsi della morsa difensiva di Holding e Mari, ma questo ne limita il tasso di pericolosità in area, dove non riesce mai a prevalere sugli avversari. (Dal 74' Martinelli s.v.).

EVERTON

Pickford 6.5 - Compie un paio di interventi importanti che contribuiscono al successo della squadra.

Coleman 7 - Partita molto consistente del terzino delle Toffees, che argina Pépé e da buon capitano trascina la squadra con una grinta contagiosa. Esemplare.

Godfrey 6.5 - Prestazione lucida per il difensore inglese, condita da alcune letture di livello.

Holgate 6 - Bada al sodo giocando con la giusta dose di irruenza.

Digne 6 - Spinge con continuità sul binario sinistro, lasciando partire un paio di traversoni interessanti che avrebbero meritato maggior fortuna.

James Rodriguez 5.5 - Ricopre una posizione ibrida nello scacchiere di Ancelotti, eppure, nonostante la libertà di movimento concessagli, non lascia l'impronta sulla gara. Fatica a farsi trovare dai compagni e, a sua volta, ad innescare delle azioni offensive. (Dall'86' Davies s.v.).

Allan 6.5 - Protegge egregamente la difesa, tappando ogni buco che si viene a creare a centrocampo. In più, si mette in luce con una sicura gestione del possesso palla.

André Gomes 6.5 - Prestazione completa per il centrocampista portoghese, che detta i tempi in mediana e non tira mai indietro la gamba nel corpo a corpo. (Dal 65' Delph 5.5 - Pronti, via si fa subito ammonire. Invece che dare ordine nella zona nevralgica del campo, crea confusione con scelte poco lucide).

Richarlison 6.5 - Talvolta si isola dalla manovra per poi riaccendersi di colpo. Ha il merito di innescare l'autogol di Leno con un cross rasoterra. Da sottolineare la sua applicazione in fase difensiva dove spesso viene in soccorso di Coleman per raddoppiare Pépé. (Dall'89' Mina s.v.).

Calvert-Lewin 5.5 - La squadra lo cerca con palloni lunghi per sfruttarne le doti fisiche, ma spesso ha la peggio contro la coppia difensiva dell'Arsenal. Gara in ombra.

Sigurdsson 6 - Dinamico sulla sinistra, cerca di non dare punti di riferimenti a Chambers e di dialogare con i compagni di reparto. Colpisce anche una traversa su calcio di punizione.