Arsenal, ma Kepapera: maledetto in finale di Carabao Cup, i due precedenti da incubo

Con questa sera sono 4 i precedenti negativi dell'Arsenal in caso di approdo in finale di Carabao Cup a Wembley. Il 2-1 incassato dal Chelsea nel 2007, nel 2011 la sconfitta con medesimo risultato contro il Birmingham City, poi nel 2018 l'ultimo incrocio della competizione con il Manchester City (0-3). E sono quattro le sconfitte nell'ultimo atto, con tanto di trofeo siglato, nuovamente dalla formazione di Guardiola e stavolta nell'edizione 2026.

Rovinoso. Chi ha lasciato un segno indelebile e parecchio limitante per i Gunners è stato sicuramente Kepa Arrizabalaga. Il portiere spagnolo di 31 anni, seconda scelta di Raya tra i pali, è stato schierato dal primo minuto questa sera contro il Manchester City e ha combinato un disastro assoluto che ha contribuito enormemente ad assegnare il trofeo di Carabao Cup agli arci rivali di Premier League.

Il fatto. Al minuto 59 un innocuo traversone di Cherki ha spinto Kepa ad uscire dai pali e saltare in cielo per inglobare il pallone, peccato che se lo sia lasciato sfuggire dalle mani, apparecchiandolo per Nico O'Reilly. Da due passi il giocatore del Manchester City non poteva sbagliare, mentre il secondo portiere dell'Arsenal è finito per sbattere contro la rete nel tentativo disperato di rimediare alla frittata colossale appena commessa.

Non è la prima volta. C'erano stati due precedenti in carriera per Kepa in finale di Carabao Cup, tutti da dimenticare: nel 2019, quando rifiutò di essere sostituito da Maurizio Sarri - allora allenatore del Chelsea - con Caballero mentre la partita si avviava ai calci di rigore contro il Manchester City. Il secondo episodio risale al 2022, vinta dal Liverpool per 11-10 ai tiri dal dischetto, con l'estremo difensore spagnolo che dagli undici metri sparò alle stelle il suo penalty. Decretando allora, come oggi, gli avversari come Campioni.