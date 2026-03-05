Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Valzer dei portieri, l'occasione può arrivare dall'Arsenal: Kepa ha poco spazio


© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Raimondo De Magistris
Oggi alle 12:10Serie A
Raimondo De Magistris

Kepa Arrizabalaga in questa stagione non è mai sceso in campo in Premier League. Difficile farlo quando davanti hai il miglior numero uno di tutto il campionato, hai quel David Raya che forse non ruberà la scena ma oggi è uno dei segreti dei gunners primi in classifica. Con 22 gol subiti in 30 partite quella di Arteta è oggi la migliore difesa della Premier League. Anche ieri sera sul campo del Brighton il match per la squadra londinese s'è concluso con un clean-sheet con Raya che - dati 'Sofascore' alla mano - è stato tra i migliori con un punteggio di 7.9. Secondo solo a un colosso della difesa come Gabriel Magalhães. La partita in questo senso ha parlato chiaro: se c'era una squadra che meritava il gol quella era il Brighton. Ma anche ieri Raya ha fatto la differenza e con i suoi interventi ha riportato l'Arsenal a +7 sul City.

Con un titolare così per Kepa sarà impossibile trovare più spazio di quello che fin qui ha avuto. All'attivo in stagione ha otto presenze, Arteta lo sta schierando nelle coppe e in Champions League - a qualificazione conquistata - gli ha dato spazio contro il Kairat Almaty. Un modo per ribadirgli la sua fiducia. Ma può bastare? Probabilmente no. E per questo motivo Kepa che la scorsa estate s'è trasferito dal Chelsea all'Arsenal per cinque milioni di sterline potrebbe nuovamente cambiare casacca.

Trentuno anni, parliamo di uno dei migliori portieri spagnoli degli ultimi anni. Cresciuto nell'Athletic Club di Bilbao, nell'estate 2018 si trasferì al Chelsea dietro pagamento della clausola da 80 milioni di euro. Un trasferimento record e 162 presenze complessive con la maglia dei blues. Nell'estate 2023 è tornato in Spagna, una stagione al Real Madrid, e poi un anno dopo è andato al Bournemouth. Decise di abbassarsi uno stipendio molto alto pur di tornare titolare.

La stagione con le cherries è stata positiva e per questo motivo l'Arsenal la scorsa estate ha deciso di acquistare il suo cartellino. E il futuro? Magari in Serie A? Non è da escludere, anche se l'ingaggio è da top club. Kepa non chiude a questa ipotesi e già in passato fu molto vicino al trasferimento in Italia col Napoli che nell'estate 2022 fu a un passo dall'accordo col Chelsea.


