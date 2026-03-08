Arsenal ai quarti di FA Cup, Kepa: "Queste partite non sono facili, bisogna adattarsi"

Giornata speciale quella di ieri per l'Arsenal, che ha battuto in FA Cup il Mansfield e presentato nella formazione titolare due giocatori sedicenni ovvero Dowman e Salmon. Tale scelta del tecnico Mikel Arteta è stata commentata così nel post partita da Kepa Arrizabalaga, ai canali ufficiali del club: "Wow, a 16 anni giocano ai massimi livelli. E il modo in cui giocano è fantastico. Sono ragazzi speciali, abituati ad allenarsi con noi, abituati a stare con noi. Hanno avuto l'opportunità, credo che l'abbiano colta al volo e sono molto felice per loro".

La sua analisi del match: "Abbiamo perso alcuni palloni importanti, ma penso che abbiamo avuto anche qualche opportunità per chiudere la partita, cosa che non abbiamo fatto, e abbiamo dato loro la fiducia per essere in partita fino alla fine. È qualcosa che dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più concreti in entrambe le aree. È qualcosa su cui dobbiamo concentrarci per le prossime partite, perché sono molto importanti".

In chiusura: "L'obiettivo era passare il turno e siamo pronti. Ora abbiamo la Champions League con un paio di partite importanti e saremo concentrati. Sapevamo un po' che questo tipo di partite e competizioni sono sempre difficili. Oggi è stato difficile, eravamo concentrati e sapevamo cosa stava succedendo. Quindi, sì, la cosa più importante è che abbiamo superato il turno. Credo che ce lo aspettassimo. Dobbiamo giocare questo tipo di partite, non sono facili. Bisogna adattarsi, non ci sono scuse. Dovevamo adattarci e vincere la partita".