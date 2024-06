Ufficiale Arsenal, Okonkwo va a giocare in Galles: viene ceduto a titolo definitivo al Wrexham

Operazione in uscita per l'Arsenal, che cede Arthur Okonkwo a titolo definitivo al Wrexham. Di seguito il comunicato del club gallese, postato sul sito ufficiale: "Il Wrexham AFC è lieto di annunciare l'acquisto a titolo definitivo del portiere Arthur Okonkwo, che ha firmato un contratto fino alla fine della stagione 2026/27. Okonkwo, 22 anni, ha firmato per la prima volta al Wrexham in prestito dall'Arsenal il Transfer Deadline Day a settembre dello scorso anno.

Ha collezionato 40 presenze in tutte le competizioni la scorsa stagione, mantenendo la porta inviolata 16 volte mentre i Red Dragons sono arrivati ​​secondi nella Sky Bet League Two assicurandosi la promozione in League One. Il portiere ha ora impegnato il suo futuro al Wrexham e si unirà al 1 luglio dopo la sua partenza dall'Arsenal".