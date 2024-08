Ufficiale Arsenal, Reiss Nelson resta in Premier League: va in prestito al Fulham

Reiss Nelson lascia l'Arsenal, ma non la Premier League. L'esterno che nella scorsa stagione è finito spesso in panchina, finendo per accumulare comunque 20 presenze fra campionato e coppe, era al centro di diversi rumors di mercato sia in Patria che all'estero, ma alla fine ha scelto di restare in Inghilterra, scegliendo di firmare ieri per il Fulham.

Ecco il comunicato del suo nuovo club: "Il Club è lieto di annunciare l'acquisto di Reiss Nelson dall'Arsenal in prestito per una stagione. Esterno a suo agio su entrambe le fasce e con molta esperienza anche nel gioco dietro una punta, il 24enne offre un'altra opzione versatile per la linea d'attacco di Marco Silva. Tony Khan ha detto: "Sono molto felice di dare il benvenuto a Reiss Nelson al Fulham Football Club! Reiss è un giovane giocatore di talento e siamo entusiasti che si sia unito alla squadra in prestito! Il suo arrivo conclude un intenso mercato di calciomercato per il Club e non vediamo l'ora di vivere una grande stagione! Forza Fulham!"