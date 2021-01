Arsenal, trattative in corso con Ozil per la risoluzione anticipata. C'è il Fenerbahce

Secondo quanto riportato da Sky Deutschland sarebbero in corso le trattative tra gli agenti di Mesut Özil e l'Arsenal per la risoluzione anticipata del contratto, la cui scadenza naturale è il 30 giugno. Il trequartista è deciso a rinunciare anche a parte dello stipendio per accelerare i tempi per il trasferimento al Fenerbahçe. C'è ottimismo da parte del club turco con il presidente che nei giorni scorsi ha parlato di parti vicine. 32 anni, Ozil è all'Arsenal dal 2013, che lo acquistò dal Real Madrid per 53 milioni. Con i Gunners ha vinto 4 FA Cup e altrettanti Community Shield.