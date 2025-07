Ufficiale Ashley Young ancora in campo a 40 anni: ha firmato un annuale con l'Ipswich Town

Nonostante i quarant’anni appena compiuti (il 9 luglio) Ashley Young non ha alcuna intenzione di ritirarsi dal calcio giocato. Dopo aver terminato la sua avventura all’Everton dove ha collezionato 70 presenze con due reti, l’esterno destro - con un passato anche all'Inter in Italia - ha deciso di proseguire la propria carriera in Championship con la maglia dell’Ipswich Town. Questo il comunicato del club inglese:

“L'Ipswich Town è lieto di annunciare l'ingaggio di Ashley Young.

Ashley si unisce a noi con un contratto annuale dopo aver trascorso la maggior parte della sua carriera in Premier League con squadre del calibro di Manchester United, Aston Villa ed Everton. Ha collezionato un totale di 750 presenze in carriera con i club, segnando 88 gol e vincendo Premier League, FA Cup ed Europa League durante la sua permanenza all'Old Trafford. Ora centrocampista o terzino, Ashley ha anche vinto uno scudetto durante un periodo in Italia con l'Inter.

Ha esordito con la nazionale inglese contro l'Austria nel novembre 2007 e ha collezionato complessivamente 39 presenze con la nazionale, segnando sette gol. Ashley ha trascorso le ultime due stagioni con l'Everton, collezionando 32 presenze in Premier League nel 2024/25, principalmente come terzino destro. Porta versatilità, qualità ed esperienza alla squadra del Town”.