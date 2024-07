Ufficiale Aspettando Schmeichel, il Celtic ha un altro portiere: dall'Aston Villa ecco Sinisalo

I tifosi del Celtic aspettavano Kasper Schmeichel, ma nel frattempo accolgono un altro portiere. Viljami Kari Veikko Sinisalo è un nuovo giocatore del club di Glasgow; l'estremo difensore finlandese lascia l'Aston Villa per 1,2 milioni di euro e firma un contratto fino al 30 giugno 2029.

Classe 2001, Sinisalo era arrivato a Birmingham nel 2018. Per lui tre esperienze in prestito: in Scozia ha giocato con la maglia dell'Ayr United (seconda serie), poi si è trasferito anche al Burton e all'Exeter. Adesso comincia una nuova avventura per un giocatore che ha anche disputato 3 partite con la nazionale scandinava.