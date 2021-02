Aston Villa-Arsenal 1-0, le pagelle: Watkins Re Mida, Saka volenteroso

Aston Villa-Arsenal 1-0

Marcatori: 2' Watkins

Aston Villa

Martinez 6,5 - Si disimpegna benissimo contro i suoi ex compagni, mostrando tante belle parate.

Cash 6,5 - Sale benissimo sulla destra, ottimo in entrambe le fasi.

Konsa 5,5 - Un po' in ritardo alle volte, si perde a tratti Lacazette.

Mings 6 - Bene in copertura e in diagonale, partita ordinata.

Targett 6 - Fisso in fase difensiva, chiude bene su Pepé il più delle volte.

Nakamba 5 - Gioca al posto di Douglas Luiz, facendolo rimpiangere. Costantemente in ritardo, becca anche un giallo.

McGinn 6,5 - Gioca per lui e per Nakamba, dando sia quantità che qualità. Ottima gara.

Traoré 6,5 - Grande prestazione soprattutto nel primo tempo, dove chiude ottimamente l'azione per il gol di Watkins.

Dal 66' Trezeguet 5,5 - Un po' troppo in ritardo in un paio di situazioni. Non lo stesso giocatore di inizio stagione.

Barkley 6 - Fa bene il raccordo tra centrocampo e attacco, abbassandosi spesso per fare il 4-3-3 in fase di non possesso.

Dal 78' Ramsey sv -

Grealish 6 - Non la sua gara più brillante, però è sempre ordinato e fa spesso la giocata giusta.

Watkins 6,5 - Quest'anno è davvero Re Mida: ogni pallone che tocca, anche i più sporchi o fortunosi, li trasforma in oro.

ARSENAL

Ryan 6 - Esordio con la maglia dei Gunners: non fa rimpiangere Leno, anzi salva spesso i suoi dal doppio svantaggio.

Bellerin 6 - Spinge più del solito quest'oggi, andando anche al tiro.

Holding 5,5 - Si addormenta nella marcatura su Watkins, nell'occasione del gol.

Gabriel 5 - Davvero grave il suo errore oggi: apre, infatti, con un retropassaggio troppo svogliato al gol di Watkins.

Cedric 5 - Non la sua gara più bella, per utilizzare un eufemismo. Involuto, rispetto agli ultimi impegni.

Dal 65' Odegaard 5,5 - Non ancora nei meccanismi, e si vede. A tratti un corpo estraneo.

Thomas 5 - Gara troppo anonima, non si fa davvero mai vedere in mezzo al campo.

Dal 75' Willian sv -

Xhaka 6 - Prova a rilanciare, spesso verso compagni che non vanno incontro. Lui, però, si impegna.

Saka 6,5 - Comincia da esterno destro offensivo, finisce come terzino sinistro. Sempre con impegno e ottimi valori.

Smith Rove 6,5 - Fa un ottimo lavoro in fase di raccordo, ma davanti a Martinez i suoi sono davvero troppo spuntati.

Pepe 5,5 - Involuto anche lui, assieme al compagno di corsia Cedric, rispetto agli ultimi impegni.

Lacazette 5 - Troppo polemico quest'oggi, pensa più a lamentarsi che a buttarla dentro o, quantomeno, a provarci.

Dal 59' Aubameyang 5 - Stesso impatto di chi lo ha preceduto. Sembrava un po' smarrito in alcune occasioni.