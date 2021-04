Athletic-Real Sociedad, le formazioni della finale di Copa del Rey: David Silva sfida Iñaki

Si giocherà questa sera la finale della scorsa edizione della Copa del Rey, non disputatasi la passata stagione e in programma tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, in un vero e proprio derby basco. Di seguito i due undici scelti per affrontare la finale:

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Unai Simon; De Marcos, Alvarez, Martinez, Berchiche; Berenguer, Garcia, Vencedor, Muniain; I. Williams, Raul Garcia.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, La Normad, Monreal; David Silva, Zubimendi, Merino, Portu; Isak, Oyarzabal.