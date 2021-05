Atletico Madrid, Koke: "Potevamo vincere tranquillamente, ma se non soffriamo non siamo noi"

vedi letture

Intervenuto a margine della pesantissima vittoria contro la Real Sociedad, Koke, capitano dell'Atletico Madrid, ha parlato così: "La verità è che alla fine abbiamo fatto un lavoro spettacolare. Abbiamo fatto un piccolo passo indietro durante la gara. Abbiamo avuto bei momenti e momenti non così belli come alla fine. Dovevamo vincere, era la cosa importante. Noi campioni? Sono rimasti due match, dobbiamo pensare partita dopo partita fino al giorno di Valladolid. Quest'anno è successo un po' di tutto. Oggi sembrava che avremmo potuto vincere tranquillamente, ma se non soffriamo non siamo noi. Le mie 500 partite? Sono orgoglioso di tutti gli anni che ho passato qui. Sono tanti anni, tante stagioni, tanta fatica. Spero che avremo la gioia di alzare il trofeo. I tifosi fuori dallo stadio? Grazie a chi è venuto. Molte volte è necessaria quella spinta. Li abbiamo ascoltati da dentro e ci hanno dato forza negli ultimi minuti. Sicuramente i nostri fan finiranno per essere soddisfatti di noi".