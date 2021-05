Atletico Madrid, non solo la tragedia del tifoso 14enne: 34 feriti durante la festa per il titolo

Non solo la tragedia che ha tolto la vita a un giovane tifoso, come riporta Mundo Deportivo durante i festeggiamenti per la vittoria de LaLiga sono rimaste ferite ben 34 persone tra cadute, colpi, tagli o intossicazioni etiliche, 7 delle quali sono finite addirittura in ospedale.

Nonostante i numerosi incitamenti del Sindaco a restare a casa, in primis per evitare nuove ondate di Covid, migliaia di supporters dell'Atletico Madrid si sono ritrovati presso l'iconica fontana di Nettuno, celebrando il titolo di campioni di Spagna fino a tarda notte.