Atletico Madrid, Saul sempre in bilico. Il Liverpool lo continua a monitorare

Il Liverpool continua a cercare un centrocampista che possa prendere il posto di Georginio Wijnaldum. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo il club inglese sarebbe tornato a guardare in casa Atletico Madrid dove resta sempre incerta la posizione di Saul Niguez. Il giocatore infatti vorrebbe andarsene, ma è legato al club iberico fino al 2026 e ha una clausola di rescissione da 150milioni di euro che nessuno può pagare nella situazione attuale. Il Liverpool, che sta valutando diverse ipotesi, potrebbe però mettere sul piatto un’offerta interessante per entrambe le parti e trovare un accordo per portare in Premier il classe ‘94.