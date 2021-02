Atletico Madrid, Simeone: "Non cerco scuse, primo tempo piatto, senza velocità e vitalità"

Al termine della gara del Wanda Metropolitano, che ha visto l'Atlético Madrid sconfitto per mano del Levante, il tecnico dei Colchoneros Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi:

"Abbiamo creato delle occasioni, ma non abbiamo portato a casa il risultato, che è la cosa più importante. Il primo tempo è stato lento, loro hanno avuto una palla gol con Morales, noi in contropiede con Joao Felix, che avrebbe potuto colpire meglio. Siamo stati piatti, senza velocità, senza vitalità, al contrario del secondo tempo in cui abbiamo sostenuto bene l'attacco per poter continuare a produrre gioco. Loro hanno difeso molto bene e il portiere ha fatto una parata straordinaria su Lemar, Suarez ha preso un palo... Il risultato, ripeto, non mi piace, ma in questo momento mi tengo il buono con il ritorno di Lemar, il buon secondo tempo di Joao e Lodi, la grande prestazione di Hermoso e la prima di Dembele."

Sulle preoccupazioni per la flessione dell'Atlético:

"Penso che quando si sceglie un obiettivo sia importante inseguirlo e ovviamente quando lo si raggiunge è meraviglioso. Ma ancora più importante è il percorso che si compie, e questo percorso è fatto di tappe che si devono passare, ci sono ostacoli e momenti positivi, fortuna e sfortuna, momenti in cui si ha buon gioco o cattivo gioco. E' un percorso necessario ma quando si arriva in fondo è una soddisfazione. Siamo nel mezzo di questo cammino e dobbiamo cercare di andare avanti nel miglior modo possibile."

I risultati dell'ultimo mese sono risultato di fattori diversi come le positività al Covid o le tante assenze?

"Non cerco scuse, noi allenatori siamo i primi a dover lavorare per trovare le soluzioni ai problemi. Nel secondo tempo la squadra le ha trovate, sta a noi allenatori capire come fare. Gli ostacoli ci sono in ogni campionato, e ci sono per tutti, non solamente per l'Atlético. Coloro che riescono ad essere forti nei momenti di difficoltà sono quelli che con più probabilità raggiungeranno il traguardo che hanno in mente".