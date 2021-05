Atlético, Simeone dopo il 2-1 "Vittoria meritata. Sofferto ingiustamente nel finale"

vedi letture

Diego Simeone, tecnico dell'Atlético Madrid, commenta il successo dei colchoneros contro la Real Sociedad nell'ultimo turno de LaLiga: "Sapevamo di dover vincere contro una squadra che sta facendo grandi cose in trasferta. Abbiamo fatto un grande primo tempo. In vantaggio per 2-0, avremmo potuto fare anche più gol. Nel secondo tempo, ancora verso il minuto 30, avremmo voluto chiudere la partita ma non ci stavamo riuscendo. Il 2-0 non ci faceva stare tranquilli, è un campionato molto equilibrato e ogni vittoria è estremamente importante. La Real Sociedad ha infatti trovato il gol e abbiamo ingiustamente sofferto negli ultimi minuti perché gli avversari hanno provato a pareggiare con tutte le forze rimaste".