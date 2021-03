Atletico, Simeone: "Si pensa che avremmo vinto il campionato con 20 punti di vantaggio..."

Diego Simeone, tecnico dell'Altético Madrid, commenta il pari nel derby. I colchoneros hanno condotto a lungo la gara, portandosi avanti con Luis Suarez al 15' ma venendo raggiunti a due minuti dalla fine da Benzema: "Ci sono tanti elementi importanti in questo momento del campionato con questo modo di giocare. La tenuta nel corso dei novanta minuti con un grandissimo impegno da parte di tutti. Sono tante cose positive in un torneo difficile, complicato, nel quale tutti pensavano che avremmo vinto con quindici o venti punti di distacco e non so cos'altro. Giochiamo contro squadre molto forti come il Real Madrid, il Barcellona o lo stesso Siviglia che sta facendo un grande campionato. È chiaro che il cammino fino alla fine sarà molto duro per tutti. Noi vogliamo solo migliorare rispetto all'anno passato. E andiamo per la nostra strada".