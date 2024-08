Ufficiale Auxerre, rinforzo in difesa: dal Wolverhampton arriva Ki-Jana Hoever in prestito secco

Reduce dalla vittoria al debutto in campionato contro il Nizza, l'Auxerre è attivo anche sul mercato e rinforza la sua difesa con Ki-Jana Hoever, terzino destro classe 2002 che arriva in prestito secco dal Wolverhampton. Il club neopromosso in Ligue 1 ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale del nazionale Under 21 olandese con il seguente comunicato:

"L'AJA rafforza la sua difesa! Il club è lieto di annunciare l'arrivo in prestito (senza diritto di riscatto) di Ki-Jana Hoever, dal Wolverhampton. Capace di giocare su entrambi i lati della dife, Ki-Jana (22 anni) porterà alla nostra squadra la sua velocità, la sua forza nei duelli e la sua qualità tecnica. Formatosi all'Ajax Amsterdam, il nostro nuovo numero 23 è poi approdato al Liverpool. Lanciato da Jürgen Klopp nel gennaio 2019, ha giocato quattro partite con i Reds prima di firmare per il Wolverhampton, altro club della Premier League. Dopo 25 partite con la maglia dei Wolves, è stato successivamente ceduto in prestito al PSV Eindhoven e poi allo Stoke City. La scorsa stagione ha giocato 44 partite in tutte le competizioni".