Azpilicueta su Hazard: "Gli manca continuità. Ma si riprenderà e dimostrerà di essere da Real"

Il difensore del Chelsea Cesar Azpilicueta ha parlato ad As di Eden Hazard, suo compagno nel club londinese, e delle difficoltà di imporsi al Real Madrid: “Eden è un mio grande amico e mi spiace di vederlo così, che non riesca a dimostrare le sue qualità. Gli manca quella continuità che aveva al Chelsea dove, nonostante lo picchiassero, ha saltato pochissime gare. Non ho dubbi però che possa riprendersi al più presto, gli bastano tre o quattro gare fatte bene per dimostrare di essere da Real Madrid. Ha sempre sognato di giocare con quella maglia”.