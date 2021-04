Barça ko col Granada, Koeman: "Colpo durissimo. La mia espulsione? Incomprensibile"

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha commentato con grande delusione il ko per 2-1 contro il Granada che lascia i blaugrana al 3° posto in Liga: "Un colpo durissimo, siamo dispiaciuti. Da domani dobbiamo già guardare avanti, cercare di vincere le ultime 5 per provare ad essere campioni. All'intervallo ci eravamo detti di stare concentrati perché sarebbe stata una partita difficile, ma sui due gol loro è mancata questa attenzione, questa concentrazione. L'espulsione? Non saprei. Mi hanno detto per mancanza di rispetto al quarto uomo, ma non ho detto niente di male, ho commentato una giocata con rispetto. Non ho insultato nessuno, è un rosso incredibile".