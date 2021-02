Barcellona, brutte notizie per Sergi Roberto: il nuovo infortunio potrebbe fargli saltare il PSG

Brutte notizie per Sergi Roberto. Il Barcellona ha reso noto che gli accertamenti effettuati oggi hanno evidenziato una lesione al retto anteriore della gamba destra. Non sono stati resi noti i tempi di recupero anche se appare complicato che il giocatore torni a disposizione per la sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma il 16 febbraio. Sergi Roberto aveva recentemente recuperato da un infortunio che lo ha tenuto fuori per oltre due mesi. Il terzino aveva calcato il campo per 23' nella sfida di campionato contro l'Athletic e mercoledì nel corso del quarto di finale di Copa del Rey contro il Granada è arrivata la ricaduta, dopo nemmeno un'ora di partita.