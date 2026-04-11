Barcellona, Flick ritrova de Jong: l'olandese torna tra i convocati dopo quasi due mesi

Buone notizie per il Barcellona: Frenkie de Jong torna tra i convocati per il derby contro l’Espanyol, in programma nel pomeriggio al Camp Nou. Dopo quasi due mesi di assenza per un infortunio ai muscoli posteriori della coscia, il centrocampista olandese è pronto a riassaggiare il campo.

Il tecnico Hansi Flick ha già chiarito il piano: De Jong dovrebbe partire dalla panchina e giocare solo uno spezzone di gara, con l’obiettivo di ritrovare ritmo partita in vista della sfida decisiva di Champions League contro l’Atlético Madrid, in programma martedì. Massima attenzione però alla gestione: l'ex Ajax è infatti diffidato e un’ammonizione gli farebbe saltare la prossima gara di Liga contro il Celta Vigo. Nella stessa situazione si trova anche Jules Koundé. Restano invece indisponibili Marc Bernal, Raphinha e Andreas Christensen, ancora alle prese con i rispettivi infortuni.

Tra le novità della lista figura anche Lamine Yamal, dato in dubbio fino all’ultimo ma regolarmente convocato. Possibile anche un moderato turnover da parte di Flick, considerando il ritorno dei quarti dopo la sconfitta per 2-0 subita all’andata. Il derby rappresenta dunque un passaggio chiave, sia per la Liga che per preparare al meglio una delle sfide più importanti della stagione. Una vittoria permetterebbe ai blaugrana di allungare ulteriormente in classifica sul Real Madrid, portandosi a +9.