Il Barcellona perde De Jong. L'olandese si è infortunato in allenamento
TUTTO mercato WEB
Brutte notizie per il Barcellona che perde per infortunio Frenkie de Jong. Il centrocampista olandese si è dovuto fermare nell'allenamento odierno. Gli esami hanno evidenziato uno strappo muscolare, che lo terrà fuori dalla prossima partita di campionato contro il Villarreal e anche la successiva contro l'Atlético Madrid, semifinale di ritorno di Copa del Rey.
Fino all'infortunio odierno, De Jong ha giocato 31 partite con il Barcellona in tutte le competizioni, segnando un gol e servendo 7 assist.
Articoli correlati
Altre notizie Calcio estero
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
Ora in radio
13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
VAR e arbitri: continua la polemica. L'espulsione di Kelly fa capire che il problema non è in Italia
Serie A
Serie B
Serie C
Salernitana, l'effetto Cosmi parte dalla playlist: "Giudico i calciatori dalla musica che ascoltano"
Pronostici
Calcio femminile