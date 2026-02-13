Barcellona, de Jong attacca gli arbitri: "Se quell'immagine non è IA allora è uno scandalo"

La notte del Atletico Madrid contro il Barcellona è stata dominata dal campo, ma non solo. Il netto 4-0 inflitto dalla squadra di Diego Simeone ai blaugrana di Hansi Flick ha certificato una superiorità schiacciante, ma ha lasciato spazio anche a una polemica arbitrale destinata a far discutere. L’episodio chiave arriva al 52’, quando il VAR annulla un gol di Pau Cubarsí dopo un controllo durato oltre sette minuti. Una decisione accompagnata da grande confusione, tanto che nel post-partita il Comité Técnico de Árbitros ha ammesso il malfunzionamento del sistema di fuorigioco semiautomatico in quel frangente.

A farsi portavoce della rabbia blaugrana è stato Frenkie de Jong, intervenuto su SportyTV: “Ho visto un’immagine che mostra chiaramente che non era fuorigioco. Quella trasmessa in TV non indicava il momento esatto in cui Fermín López calcia il pallone. In un’altra immagine si vede Fermín tirare mentre il difensore è a un metro da Robert Lewandowski”.



Poi l’accusa diretta: “Se quell’immagine non è frutto dell’intelligenza artificiale, allora è uno scandalo. È tutto molto chiaro”. Parole dure, che non cambiano l’esito di una semifinale dominata dall’Atlético, ma che alimentano il dibattito su tecnologia e trasparenza arbitrale in una serata già storica per il risultato.