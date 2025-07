Ufficiale Barcellona, il 22enne Pau Victor ceduto al Braga per 12 milioni più bonus

Il Barcellona cede Pau Victor: l'attaccante 22enne lascia i blaugrana per accasarsi allo Sporting Braga in Portogallo. Nelle casse dei catalani vanno 12 milioni di euro più 3 di bonus: contratto di 5 anni per lui con il Braga.

Di seguito il comunicato del Braga: "L'SC Braga annuncia di aver raggiunto un accordo con l'FC Barcelona (Spagna) per il trasferimento a titolo definitivo di Pau Víctor. L'attaccante spagnolo, 23 anni, è costato 12 milioni di euro (pari al 100% del suo corrispettivo) e firma un contratto valido per le prossime cinque stagioni (fino al 2030). Tale importo potrà essere incrementato di ulteriori 3 milioni di euro in bonus collettivi e individuali. Il costo del meccanismo di solidarietà associato al trasferimento è a carico dell'FC Barcelona e sarà detratto dagli importi che dovranno essere pagati dall'SC Braga. Si segnala inoltre che il giocatore è tutelato da una clausola rescissoria di 50 milioni di euro".

Questa la nota del Barcellona: "Accordo per il passaggio di Pau Víctor nello Sporting Clube de Braga Il Club gli augura la migliore fortuna e ogni successo nei suoi futuri impegni personali e professionali. L'esperienza del catalano in blaugrana giunge al termine dopo un'intera stagione in prima squadra e una stagione superba l'anno precedente, in prestito al Barcellona Atlètic. Pau Víctor ha giocato 29 partite nella stagione 2024/25 sotto la guida di Hansi Flick, 21 delle quali in Liga, segnando due gol, mentre sei e due presenze sono arrivate rispettivamente in Champions League e Copa del Rey.

Cresciuto nelle giovanili del Sant Cugat e del Sabadell, è passato al Girona a livello Under 19. Dopo un'ottima stagione in prestito al Sabadell, ha iniziato ad avere opportunità di giocare nel calcio professionistico, collezionando presenze con la prima squadra del Girona, principalmente in Segunda División.

Pau Víctor è arrivato al Barcellona per la stagione 2023/24 in prestito dal Girona, unendosi alle fila del vivaio. Ha disputato una stagione superba, segnando 18 gol e concludendo come capocannoniere della Primera Federación. Le sue ottime prestazioni gli hanno permesso di ottenere il trasferimento a titolo definitivo al Barcellona e di unirsi alla prima squadra.

Ha disputato un'ottima preseason con Hansi Flick, segnando un gol contro Real Madrid e Manchester City durante la tournée negli Stati Uniti, a dimostrazione della sua abilità sotto porta. Mai timoroso di impegnarsi, è diventato un giocatore chiave della rotazione offensiva per i vincitori della Liga, della Copa del Rey e della Supercoppa spagnola, trofei che rimarranno per sempre parte dei suoi successi".