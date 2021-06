Barcellona, il futuro di Messi dopo la Copa America. Sensazioni positive, deadline al 2023

vedi letture

Come riporta Mundo Deportivo, al termine della Copa America sarà stabilito il futuro di Lionel Messi nel Barcellona. Già vicino all'addio un anno fa, il talento argentino oggi sembra viaggiare su una direzione leggermente diversa visto che dal club catalano sono convinti che l'avventura andrà avanti. In ogni caso, al Barca, sanno che difficilmente Messi potrà rimanere da calciatore fino oltre il 2023, ideale deadline del rapporto contrattuale. In futuro, però, la Pulce potrebbe rimanere nell'universo Barcellona, magari in veste di ambasciatore.