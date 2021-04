Barcellona, Koeman contro la Uefa: "Troppe partite. Pensano solo ai soldi"

Ronald Koeman, nel corso della lunga conferenza stampa di oggi in vista della sfida contro il Getafe, ha parlato di Superlega e dell'effetto che gli ultimi avvenimenti potrebbero avere sui giocatori: "Non credo che verranno condizionati, sono dei professionisti. I giocatori vogliono vincere titoli, non ho dubbi su di loro. Concordo con il tweet di Piqué. È normale che i presidenti dei club pensino al futuro. Cosa deve migliorare nel mondo del calcio? Il numero di partite è incredibile. I giocatori hanno giocato tantissimo. Tutti parlano di Superlega, di Champions...ma la Uefa non ha prestato attenzione al numero di partite che ha costretto a giocare. L'unica cosa che conta per loro sono i soldi. Nella Liga vale lo stesso, giocheremo anche domani alle 22. I giocatori devono essere protetti".