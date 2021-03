Barcellona, Koeman: "L'elezione di Laporta? Importante avere un presidente, dà tranquillità"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Real Sociedad, il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha avuto modo di commentare brevemente l'elezione di Laporta a nuovo presidente del club: "Era importante riavere un presidente, dà tranquillità avere qualcuno a capo della società, anche se questo non deve influenzare il nostro lavoro". L'olandese ha poi smorzato gli entusiasmi del momento, rispondendo così a chi pronostica la vittoria del doblete da parte dei blaugrana: "Le cose cambiano in fretta: qualche tempo fa venivamo giudicati in maniera molto negativa. Dobbiamo pensare di partita in partita, perché di fronte a noi abbiamo un calendario difficilissimo".