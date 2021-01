Barcellona, Koeman: "Non conto su Todibo. Eric Garcia? Non so se arriverà subito"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Rayo Vallecano, Ronald Koeman ha parlato anche di Todibo, che tornerà al Barcellona dopo il prestito al Benfica ma per andare via nuovamente: "Todibo è un giocatore del Barcellona ma non conto su di lui", ha detto chiaramente l'allenatore.

Su Eric Garcia e sul suo arrivo dal Manchester City, Koeman invece ha aggiunto: "“Ho parlato con Pep per congratularmi con lui per i suoi 50 anni, ma non abbiamo parlato di Eric García perché non è il mio lavoro. Sappiamo che la prossima stagione arriverà sicuramente e se non sarà possibile entro questo gennaio l'accetteremo e andremo avanti".