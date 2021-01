Barcellona, Koeman: "Sarebbe importante rinforzarci ma mi rendo conto della situazione del club"

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro il Granada, il tecnico del Barcellona, Ronald Koeman, ha così parlato del mercato: "Per questa stagione sarebbe importante, perché vogliamo migliorare la rosa. Abbiamo bisogno di più competizione ed efficacia in alcune posizioni. Ma capisco la situazione del club e se non sarà possibile continueremo con la stessa intensità, sperando nella nuova stagione".