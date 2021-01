Barcellona, le nuove restrizioni anti-Covid rischiano di far slittare le elezioni presidenziali

L'emergenza Covid e le nuove restrizioni imposte nell'area municipale di Barcellona potrebbero far slittare le elezioni presidenziale del club blaugrana. Come informa Catalunya Radio, infatti, il Barça in questo momento considera impossibile andare al voto il prossimo 24 gennaio, a meno che la votazione non sia organizzata tramite e-mail. Riflessioni in corso tra il club e le autorità competenti, dunque, ma la sensazione è che il tanto atteso "Election Day" debba essere posticipato.