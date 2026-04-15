Barcellona, nuova sutura al labbro per Fermin Lopez. Dovrà restare a riposo qualche giorno

Quella di ieri è stata una notte particolarmente dura per Fermin Lopez. Oltre all’eliminazione dalla Champions League del suo Barcellona contro l’Atletico Madrid infatti il centrocampista offensivo ha subito anche un brutto colpo al labbro in uno scontro di gioco con il portiere avversario Juan Musso che gli ha procurato un taglio al labbro suturato negli spogliatoi.

Sutura che però non è stata sufficiente visto che al rientro a Barcellona il classe 2003 è dovuto andare in ospedale per un nuovo medicamento al labbro ferito che lo costringerà a restare a riposo per qualche giorno onde evitare l’insorgere di un’infezione. Il giocatore dovrebbe essere comunque a disposizione per la sfida di mercoledì prossimo contro il Celta Vigo, ma la sua situazione sarà monitorata giorno dopo giorno per evitare guai peggiori.