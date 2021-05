Barcellona, Pjanic ammette: "Stagione amara e che mi lascia molte domande"

Non è stata una stagione facile per Miralem Pjanic. L’ex Juventus è stato schierato con poca continuità da Ronald Koeman e per questo non ha mai celato il suo malcontento. 19 presenze stagionali nella Liga di cui solo sei da titolare, due in Supercoppa, una in Coppa del Re e otto in Champions League per il calciatore: “Onorare la maglia, rispettare la squadra, dare tutto dentro e fuori dal campo. Questo è ciò che si merita il Barcellona e questo è quello che ho fatto con i miei compagni sin dal primo giorno. Questa stagione mi lascia l’amaro in bocca e delle domande che ancora cercano risposte. Un abbraccio a tutti i tifosi e a presto”, il messaggio social del bosniaco.