Batistuta fa visita al suo Newell's: lo scatto del Re Leone col Mono Burgos a bordo campo

Là, dove tutto è cominciato. Nelle scorse ore in Argentina si è fatto un gran parlare della presenza di Gabriel Omar Batistuta al Centro Jorge Griffa, sede degli allenamenti del Newell’s Old Boys. Ovvero quella che è la prima squadra in cui Batigol ha mosso i primi passi da calciatore, dall’87 all’89. L’ex centravanti di Fiorentina, Roma e Inter è stato accolto dal Mono Burgos, ex vice di Simeone all’Atletico e oggi tecnico del club di Rosario.