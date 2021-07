Bayer Leverkusen, Tapsoba allontana la Premier League: “Inizierò qui la mia stagione”

Nonostante le sirene dalla Premier League il difensore Edmond Tapsoba è determinato a continuare la sua avventura in Germania con la maglia del Bayer Leverkusen. Il centrale classe ‘99 è infatti finito nel mirino di due club londinesi come il Chelsea campione d’Europa e l’Arsenal. Quest’ultima in particolare lo scorso mese, secondo quanto riporta Metro, avrebbe visto rifiutarsi un’offerta da 60 milioni di euro per il giocatore burkinabé.

Raggiunto da Afrique Sports il diretto interessato ha inoltre negato che vi siano contatti con le due squadre inglesi: “Non c’è nulla di concreto. Quello che posso dire è che inizierò la stagione con la maglia del Bayern”.