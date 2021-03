Bayern e Borussia mettono gli occhi su Demir, talento del futuro del Rapid Vienna

Gli occhi di mezza Europa su Yusuf Demir, gioiello classe 2003 in forza al Rapid Vienna. Secondo ESPN Bayern e Borussia Dortmund avrebbero chiesto informazioni sull'austriaco, già appetito da altri club di grande blasone come Manchester United, City e Barcellona. Centrocampista offensivo, Demir ha messo a segno sei reti (di cui una in Europa League) su un totale di ventisei presenze stagionali. Il suo contratto scadrà nel 2022: potrebbero volerci dai cinque ai quindici milioni di euro per strappare il sì della società bianconverde.