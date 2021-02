Bayern, Flick indica le antagoniste in Champions: "Man City e PSG. E mi piace il Siviglia"

Hansi Flick, tecnico del Bayern, indica le favorite per la vittoria finale della Champions League, che vede i bavaresi ancora favoriti. Ecco le sue parole a France Football: "Il Manchester City è in una forma incredibile, ha un gioco impressionante e suscita molto rispetto e ammirazione. Il Paris-Saint-Germain è ancora una volta tra i favoriti con un grande potenziale, rappresentato in particolare da Neymar e Mbappé. Apprezzo molto quello che sta facendo il Siviglia con il suo allenatore Julen Lopetegui, che sta facendo un ottimo lavoro. Seguo le sue partite appena posso, perché possiamo vedere la sua mano. Questa formazione è in grado di andare lontano in questa competizione".