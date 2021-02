Bayern, Flick pigliatutto in soli 15 mesi: "La svolta nel Klassiker vinto per 4-0"

Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha rilasciato un'intervsita a France Football. Tra i passaggi evidenziati quello della sua capacità a gestire un gruppo di grand campioni: "Devi sempre assicurarti di essere e rimanere autentico. Richiede naturalezza e semplicità nei confronti dei tuoi giocatori, molti cambi per far loro sentire che tutti, sia il capitano che il sostituto, sono importanti nella ricerca dei nostri obiettivi".

Sui primi mesi, dopo aver sostituito Niko Kovac"All'inizio era essenziale per me che la squadra sentisse che mi fidavo di loro e che anche i giocatori avessero fiducia nel loro potenziale. Alla fine, non ho fatto grandi cambiamenti. Con il mio staff, abbiamo appena apportato alcune modifiche. Abbiamo giocato con più intensità, preso più rischi, siamo andati più avanti. Tutto è iniziato nella fase a gironi di Champions League contro l'Olympiakos (2-0, 3 novembre 2019), ma è stata soprattutto la nostra vittoria contro il Borussia Dortmund (4-0, 9 novembre 2019) in Bundesliga che è stata una sorta di svolta nella stagione, perché ci siamo resi conto che tutto ciò che abbiamo messo in atto funzionava perfettamente".