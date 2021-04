Bayern fuori dalla Champions, Choupo-Moting: "Delusi e frustrati. Ma questo è il calcio"

vedi letture

Maxim Choupo-Moting, attaccante del Bayern, ha commentato l'eliminazione dei bavaresi a cui non è bastato il suo gol sia all'andata che al ritorno contro il Paris Saint-Germain, squadra in cui il camerunese ha giocato per due stagioni: "Siamo molto delusi e frustrati. È triste perché abbiamo pure vinto. All'andata abbiamo giocato una grande partita. Il ritorno è stato più equilibrato, tante occasioni da una parte e dall'altra. Non siamo riusciti a segnare un altro gol ma il calcio a questi livelli è così. Alla fine devi segnare un gol in più. Abbiamo avuto tante occasioni. Ma questo è il calcio. Bisogna andare avanti e pensare positivo".