Bayern fuori dalla Champions, Neuer: "Fastidioso essere eliminati ma stagione positiva"

Manuel Neuer, portiere e capitano del Bayern Monaco, ha parlato al termine dell'inutile vittoria contro il PSG che ha permesso ai parigini di eliminare i bavaresi dalla Champions League: "Abbiamo meritato di vincere ma il risultato di Monaco ha condizionato il doppio incontro. In campo abbiamo tutti dato tutto, anche se ci mancavano diversi calciatori. Avete visto come abbiamo giocato, quindi non può essere un risultato così negativo. Siamo campioni del mondo tra i club e probabilmente vinceremo il titolo in Germania, quindi penso che si possa parlare di stagione positiva. Ovviamente è fastidioso essere stati eliminati ma abbiamo fallito troppe occasioni e subito un gol di troppo".