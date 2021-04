Bayern, le grandi d'Europa si muovono per Lewandowski. I bavaresi al corrente della situazione

Secondo quanto riportato da Sky Deutschland diversi club internazionali si stanno attivando per Robert Lewandowski. Allacciati già i rapporti con l'agente dell'attaccante, il Bayern è già al corrente della situazione. I bavaresi tuttavia non intendono privarsi del centravanti, il cui contratto è in scadenza nel 2023. In una recente intervista, il CEO del club, Karl-Heinz Rummenigge ha anzi evidenziato l'eventualità di un'estensione dell'accordo.